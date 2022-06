Crítiques a l’ACA pel Pla de Motes del delta del Tordera

El grup impulsor del manifest La Tordera després del Gloria, i ara què?, que va néixer després del temporal de 2020 per analitzar amb criteris tècnics i científics les grans avingudes de la Tordera, ha critica la gestió que està fent l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del nou Pla de Motes. Malgrat que hi ha tres alternatives sobre la taula, els membres del grup consideren que l’Agència no està buscant un consens, sinó que està apostant clarament per l’opció més econòmica. «L’ACA es vol estalviar les inversions que necessita i es mereix el delta de la Tordera i la seva gent, posant en risc vides humanes, la viabilitat de les economies locals i la biodiversitat de l’espai natural», assenyalen en un comunitat. Per això, des del grup exigeixen a l’organisme que «s’imposi l’inerès general per davant del particular».

Fa poques setmanes, l’ACA va presentar a Palafolls les propostes previstes dins del Pla de Gestió de Motes del tram final de la conca de la Tordera, tot anunciant que suposaran una inversió de vint milions d’euros. Però el grup impulsor del manifest assenyala que, malgrat que hi ha tres alternatives, en les reunions que teòricament són per reflexionar i buscar un consens amb les diferents entitats l’ACA està defensant l’alternativa més econòmica (la número 2), mentre que ells defensen la número 3 perquè creuen que «és l’única que fa compatibles tant la protecció i recuperació dels valors naturals del delta com de les principals activitats econòmiques -turisme i agricultura- que s’hi desenvolupen». Per això, han elaborat un document comparatiu per a tota la ciutadania.