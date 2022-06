L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó i 1.200 euros de multa per agredir sexualment la companya de pis a Blanes (Selva), colpejar-la i amenaçar-la amb un ganivet el 19 de juliol del 2019. La víctima ha explicat que va acollir el processat al pis ocupat on vivia perquè s'havia quedat sense domicili i que l'home la va atacar fent-li tocaments als pits i dient-li «ets la meva dona, has de tenir sexe amb mi o et mato». Un altre company de pis, que estava en una altra habitació, va sentir els crits i la va socórrer. L'acusat ho nega. Assegura que li van demanar diners per quedar-se al pis i, com que no en tenia, li van canviar el pany i van avisar la policia quan va voler entrar.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual, un delicte lleu de lesions, un delicte de lesions, amenaces lleus i robatori amb violència perquè sosté que també es va quedar el mòbil de la víctima. La defensa, per contra, demana l'absolució. La víctima ha explicat al judici que coneixia l'acusat i que li va oferir estar-se un parell de setmanes al pis ocupat que compartia amb un altre home a Blanes mentre no trobés un lloc nou on viure: «S'havia quedat al carrer». Durant la convivència, però, van començar a sorgir problemes. L'altre company de pis ha explicat que eren sobretot quan el processat arribava begut i es posava «violent» i també ha subratllat que estava «obsessionat» amb la víctima i la tractava com si fos la seva parella quan no ho eren. El primer episodi que relata la fiscalia va tenir lloc el 17 de juliol del 2019. Segons recull l'escrit d'acusació, quan la dona estava estirada al sofà, l'acusat li va propinar dos cops de puny a la cara. La víctima ha exposat al judici que aleshores no el va voler denunciar perquè de seguida li va demanar disculpes i va decidir perdonar-lo. Dos dies després, cap a les sis de la tarda del 19 de juliol, la va tornar a atacar, segons ha declarat. A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona ha explicat que estava al menjador, després d'haver netejat la cuina, i el processat se li va llançar al damunt i li va començar a fer tocaments als pits mentre li deia que era «seva» i que havia de tenir sexe amb ell si no volia que la matés. La víctima ha relatat que se'l va intentar treure de sobre i va ser llavors quan l'acusat la va agafar pels cabells i li va començar a clavar cops a la cara. De sobte, i sense que ella hagués pogut veure que anava armat, va treure un ganivet i li va col·locar al coll. La dona ha explicat que va començar a cridar i que això va alertar l'altre company de pis, que en aquell moment estava dormint a l'habitació. L'home la va anar a socórrer, va aconseguir apartar el processat i tots dos van córrer escales avall i van avisar els Mossos d'Esquadra. En un primer moment el sospitós va poder fugir abans que arribessin les patrulles, però el van detenir poca estona després quan va tornar al pis. La víctima no hi era perquè estava a l'hospital, però sí que estava al domicili l'altre company de pis, que va alertar els serveis d'emergències. «Tot és mentida» L'acusat, que ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes de la defensa, ha negat les acusacions. Segons la seva versió, la víctima i l'altre home li van demanar diners per poder anar a viure al pis. Uns dies després, diu, li van reclamar que n'abonés més, però ell no en tenia i va proposar pagar-ho «de mica en mica». El dia dels fets, assegura que va anar a veure un partit i quan va tornar al pis havien canviat el pany. Com que no podia entrar, va començar a colpejar la porta i llavors els inquilins van avisar els Mossos d'Esquadra que el van acabar detenint. Nega l'agressió sexual, la física i que s'endugués el mòbil de la víctima: «És tot mentida». Segons el seu relat, ella no disposava de telèfon i l'aparell que li van trobar al damunt era d'ell. El processat no ha donat cap explicació a les lesions que els forenses van objectivar en la víctima: una contusió a la cara i mobilitat en una dent. Unes ferides que, han explicat al judici, són compatibles amb haver rebut un cop de puny a la galta. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.