El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha adreçat al govern català un escrit per preguntar com és que els Serveis Territorials de Carreteres han aprovat l’activitat provisional d’aparcament de camions a l’entrada del municipi de Caldes de Malavella, tenint en compte que aquest aparcament es vol fer «en un espai on hi ha obres pendents, de manera urgent, per tal de reduir la perillositat de la carretera». Fa dues setmanes, el ple de Caldes va acordar per unanimitat crear una comissió per estudiar com modificar el planejament urbanístic i evitar l’aparcament.

En l’escrit que han adreçat al govern, els diputats Sílvia Paneque, Òscar Aparicio, Mónica Ríos i Jordi Terrades també pregunten «si és possible autoritzar sense cap objecció, en un espai protegit, un aparcament de camions amb un aforament previst de 200 vehicles sense especificar si hi haurà o no substàncies perilloses i que provocarà un augment dels hidrocarburs i les emissions de C02». La portaveu del grup socialista de Caldes, Ana Belén López, aposta per l’aprofitament públic d’aquest espai, tenint en compte que «hi ha un pou d’aigua termal adjudicat a l’Ajuntament, pendent que el departament de mines estableixi el cabdal del qual se’n pot fer ús».