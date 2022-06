Dues agressions en grup de matinada al carrer a Lloret de Mar

Dos vídeos sobre Lloret de Mar de les últimes hores s'estan fent virals. Es tracta de dues agressions a la via pública. Una d'elles és un intent de robatori violent i aquest, acaba frustrat amb l'arribada de la Policia Local.

La primera és del dimarts pels volts de les sis de la matinada i en el vídeo s'hi pot veure com un grup de cinc joves colpeja un noi i l'arrossega per terra davant d'una noia, li treuen gairebé la roben, i que després fugen del lloc amb un vehicle, abandonant el noi ferit.

Aquest fet el van veure diversos testimonis i van alertar la Policia Local que alhora va activar una ambulància. Una patrulla va arribar a lloc i l'ambulància va traslladar la víctima a l'hospital comarcal de Blanes que tenia lesions lleus.

Els agents van recollir la manifestació de la víctima, de nacionalitat francesa, i dels testimonis i apunten que els fets s'haurien produït quan els ocupants del vehicle haurien increpat a la parella, el noi els ha demanat explicacions i els joves haurien baixat del cotxe per agredir-lo.

La patrulla va fer una batuda per tota la zona i no el van poder localitzar però, estan fent recerca.

Malgrat tot, el jove agredit no decideix presentar denúncia i finalment, informa la policia que en cas que localitzen els agressors, la presentarà.

Agredit a Just Marlés

D'altra banda, aquesta passada matinada hi ha hagut una altra agressió a la via pública i amb intent de robatori violent. En aquest cas la Policia Local ha pogut frustrar-lo perquè hi ha arribat però el noi ha rebut diversos cops per part d'un grup d'entre cinc i sis joves depenent del moment. Aquesta agressió ha tingut lloc en un dels punts més coneguts de la població, l'avinguda Just Marlés i que concentra bona part de l'oci nocturn.

La víctima, presumptament èbria, apareix a les imatges caminant pel mig de la via i com el grup de joves s'hi acosta i el va increpant.

Alguns d'ells li estiren la bossa de mà que porta penjada i el fan caure cap a la zona de la vorera, tot això mentre el colpegen.

En aquell moment, algú avisa els agents cívics dels fets i en aquell moment, apareix la Policia Local que fa que es desfaci la batussa i finalment, el noi es recuperi.

Per cap dels fets de moment hi ha hagut cap detenció.

Els robatoris violents a Lloret de Mar s'han incrementat el primer trimestre de l'any. Si es compara amb l'any passat, s'han multiplicat: passant d'un a vuit, segons les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Una xifra però inferior a la del 2019, quan se'n van registrar 11 en els tres primers mesos de l'any prepandèmic.