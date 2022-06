L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, i el Consell Delegat de Sagalés, Ramon Sagalés, acompanyats del regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, han presentat aquesta setmana a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Lloret la nova T-Dia, un abonament per un dia natural a un preu de 5 € i que permet realitzat un nombre il·limitat de viatges. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va destacar que “amb aquest abonament incentivem una major mobilitat amb el transport urbà especialment entre els visitants que normalment no precisen d’abonaments de llarga durada. Si volem propiciar un entorn més sostenible cal que seguim en aquesta línia”. Fa pocs dies el consistori feia oficial que ha tancat un acord amb 5 propietaris de terrenys per habilitar-los com a aparcaments dissuasius a l’entrada de Lloret per la C-63. L’alcalde va explicar que “hem de fomentar iniciatives que propiciïn que el cotxe quedi estacionat i que els desplaçaments es facin a peu o amb transport urbà”. Aquest nou títol es suma als 4 altres abonaments que ja s’oferien: T10, abonament mensual, abonament jubilats i abonament estudiants.

Amb aquest abonament incentivem una major mobilitat amb el transport urbà especialment entre els visitants que normalment no precisen d’abonaments de llarga durada. Si volem propiciar un entorn més sostenible cal que seguim en aquesta línia. Jaume Dulsat - Alcalde de Lloret A més també es va presentar la nova aplicació que permetrà a l’usuari la compra online d’aquest títol, conèixer en temps real l’arribada del proper bus, localitzar i marcar les parades i línies preferides o conèixer les incidències que puguin afectar el servei. Pel Conseller Delegat de Sagalés, Ramón Sagalés, és “una eina fàcil i còmode per obtenir tota la informació de les nostres línies i serveis i amb informació immediata gràcies al seguiment en temps real que es fa dels vehicles. El llançament d’aquest nou títol, és també un pas més cap a la digitalització del servei, essent el primer títol que no requereix suport físic, sinó que funcionarà a través de codi QR”. El llançament d’aquest nou títol, és també un pas més cap a la digitalització del servei, essent el primer títol que no requereix suport físic, sinó que funcionarà a través de codi QR. Ramón Segalés - Conseller delegat de Segalés El servei de bus urbà va arribar a transportar anualment 400.000 viatgers abans de la pandèmia i actualment compta amb 5 línies d’autobús per facilitar la mobilitat per la ciutat i per connectar els principals punts d’interès de Lloret de Mar. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, va destacar que “Abans de la Covid19 havíem realitzat ja diferents millores en les línies com el reforç de la L2 o la incorporació de la L4, que dona per primer cop cobertura als barris de Roca Grossa, Puig d’en Pla, Vinya Rosa i Lloret de Dalt. La pandèmia va suposar un fre a l’evolució del servei i esperem que aquest nou abonament i el llançament de la app ajudin a donar-li un nou impuls i recuperar o incrementar les xifres de viatgers d’abans de la pandèmia, així com augmentar la qualitat del servei”.