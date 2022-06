Com marca la tradició, la botifarrada popular va donar ahir el tret de sortida a la celebració de les Enramades d’Arbúcies. Acabada la botifarrada, els New Serafins van entonar les primeres notes del Pasodoble ligero, convertit en himne per la gent d’Arbúcies, i d’aquesta manera va començar la passada del barri de la Plaça, que va acabar a la mateixa plaça amb tots els veïns brandant les atxes al ritme de la música. A l’acabar, la cobla L’Arbucienca va tocar les sardanes, xotis i vals.

Avui serà un dels dies més esperats per a tot el jovent arbucienc i és que serà el torn de la passada del Castell. La concentració de colles serà a les deu del vespre a la plaça de la Vila i la colla La Sagerao serà l’encarregada de fer el pregó des del balcó de l’Ajuntament i d’encendre la traca, que donarà inici a la passada del Castell. Tot seguit, concert a la placeta de Ca la Rossa amb Banda Neon i Animal Show. Els actes seguiran dissabte amb la passada matinal, a les 11:15 hores, i la dansa del Castell a les 13:15 hores a la placeta dels Bosquerols. A la tarda, a les 16:30 hores a l’Hotel Montsoliu, concert de tarda amb la Cobla Montgrins i a les 19:45 a Can Jombo, concert amb el grup arbucienc.