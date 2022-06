La Policia Local de Lloret de Mar amb la col·laboració d’agents dels Mossos d’Esquadra han detingut sis joves que pertanyen a un criminal dedicat a cometre robatoris violents al carrer contra turistes. Els detinguts són un grup de joves que es desplaçava fins a la localitat per cometre aquests fets delictius.

La detenció es va fer dilluns després de veure’s sorpresos pels agents que havien muntat un dispositiu després d’un fet recent.

Als arrestats se’ls acusa de ser presumptes autors de tres robatoris amb violència i intimidació però també, de pertinença a grup criminal. La investigació es manté oberta perquè no es descarta que algun altre fet pugui haver estat comès per aquesta mateixa banda.

Modus operandi

Aquest grup actuava organitzat i elegia víctimes que caminaven soles pels carrers per assaltar-se en grup i robar-los les pertinences de forma violenta. La detenció es va fer després d’un dispositiu de recerca que va permetre localitzar-los al carrer Josep Maria Sert. Els policies van haver de perseguir-los perquè quan els joves es van adonar de l’arribada dels efectius policials, van fugir del lloc dels fets i es van introduir en un immoble desocupat on van ser finalment interceptats i detinguts.

Fons policials informent que alguns dels detinguts compta amb un ampli historial delictiu.

La Policia Local de Lloret de Mar els acusa de tres robatoris violents i els Mossos de moment no els imputen de cap més però el cas no es dona per tancat.

A banda dels tres robatoris, també se’ls acusa d’entrada a un habitatge perquè van accedir-hi quan van fugir.