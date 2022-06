Unes setmanes desprès de la seva estrena he vist la pel·lícula Alcarràs a la sala de uns multicines de Blanes. Durant anys, el municipi lleidatà havia estat només una referència en la ruta d’anada o tornada d’alguna de les meves escapades més enllà de Catalunya. Compte, sortirem de l’AP 7 a l’alçada d’Alcarràs! Si ens espavilem encara podem arribar a dinar a Alcarràs i cruspir-nos uns cargols a la brutesca! Si deixem l’AP 7 a Alcarràs i agafem la A2 ens estalviem alguns peatges i alguns quilometres, etc...

Des de que la pel·lícula que porta el seu nom ha guanyat l’Os d’Or a Berlin, Alcarràs ha esdevingut però, per a molts no lleidatans alguna cosa més que un municipi de la Terra Ferma. Entre d’altres coses l’exemple de com una producció aparentment senzilla pot captivar la voluntat de jurats de prestigi , en particular, i d’espectadors en general. De com una vegada més quan es toca amb veritat, sensibilitat i solvència, un tema local es pot transformar en quelcom universal. De com es pot fer un cinema de gran nivell, a mig camí de l’allau de propostes comercials i fàtues i del cinema d’autor («art i assaig»?), a vegades, només a l’abast de cervells i esperits selectes.

La tarda-vespre de la meva anada al cine, em vaig fer, però, algunes preguntes, no només lligades a la pel·lícula sinó al present i el futur de les sales d´’xhibició, donat que les de Blanes són, si no vaig errat, les úniques de tota la comarca de La Selva. Com poden subsistir, atès que a la «nostra» funció la meva dona i jo érem els dos únics espectadors?

On va el cada vegada més minvant públic cinèfil de la comarca quan vol veure un film en pantalla gran? Potser a la gent de La Selva Interior els sigui més còmode anar a Girona. Però a Tossa i a Lloret, queden cinèfils? I els de comarques veïnes com l’Alt Maresme ( Tordera, Malgrat, Palafolls...) on van quan van al cinema?

La gent anem cada cop menys al cine. Sé que és una afirmació tòpica i redundant. Però malauradament certa. La gent ens hem acostumat a veure pel·lícules (i sèries, és clar!) asseguts al sofà de casa amb una atenció sovint dispersa per tot el que envolta la nostra quotidianitat. Però, alguns cineastes, alguns artistes s’entesten en realitzar magnífiques propostes a les que una pantalla gran fa brillar de manera especial. N’hi ha moltes. Alcarràs n’és una. Potser haver nascut en un poble i haver viscut tota la meva infància i adolescència en el si d’una família de pagesos ha fet que hi connectés des de l’inici. També, perquè a banda d’una història i unes imatges corprenedores hi brillen les interpretacions d’uns actors ( no professionals!) esdevenint un dels principals actius de la cinta. Menció a part la nena i els nens protagonistes!

Si podeu, aneu a veure Alcarràs. No espereu a que la facin a la televisió. De passada, si sou selvatans i aneu a les sales de Blanes, ajudareu a demorar que algun dia sentim a dir que les han tancat. Potser , però, com tantes altres coses negatives, és el final al que estem irremeiablement abocats. Com el que acaba trasbalsant les vides dels protagonistes d’Alcarràs.