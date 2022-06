El sociosanitari i l’asil de Lloret ofereixen atenció assistencial amb gossos

L’hospital sociosanitari de Lloret de Mar i l’asil Nicolàs Font ofereixen atenció assistencial amb gossos als seus pacients i residents. El projecte Petits i GRANS es va posar en marxa a principis de l’any 2020, però a causa de la pandèmia de la covid-19 es va veure afectat i no ha estat fins fa uns mesos que s’ha pogut desplegar per complet.

L’atenció assistida amb gossos es dirigeix a persones grans i persones amb demència, ja que tendeixen a reduir les seves activitats diàries i patir limitacions per edat i/o malalties adquirides.

La finalitat principal d’aquest projecte és contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones. Es posa el focus en el vincle que creen els pacients i els residents amb els gossos perquè ajuda a incidir en l’estimulació sensorial i cognitiva i la recuperació funcional, ja que serveix de motivador per fer certes activitats que d’una altra manera no durien a terme.

Dos dies a la setmana, l’educadora social responsable del projecte, Mercè Gómez, porta al centre els dos gossos educats per a la realització d’aquest tipus d’intervenció, anomenats Tro i Haku. Al llarg de la jornada, els residents de l’asil Nicolàs Font i aquells pacients de l’hospital Sociosanitari, que formen part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a qui el professional consideri que aquesta teràpia els pots ajudar, realitzen diverses activitats amb els gossos.

Les activitats que es duen a terme són exercicis de memòria, sempre relacionats amb els animals, i de coordinació a través de passar-li la pinta al gos o donar-li de menjar. És una manera que els residents controlin la seva coordinació sense que s’adonin que l’estan treballant.

Malgrat no haver-se pogut desplegar completament abans per culpa de la covid-19, durant els mesos de confinament en què les famílies no podien accedir al centre, els gossos van continuar visitant els pacients i residents, convertint-se en un dels pocs contactes que tenien amb l’exterior, fet que va propiciar la creació d’uns forts vincles amb els animals.

La teràpia assistida amb gossos és un tipus de servei que fa anys que es porta a terme a diferents entorns vulnerables.

El gos com a teràpia

Hi ha algunes entitats que disposen d’aquests gossos, com és el cas del CTAC Girona, que programa les intervencions assistides amb gossos amb l’objectiu principal, sempre des d’una perspectiva inclusiva i integradora, d’aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones, servint-se d’un recurs essencial com és el gos de teràpia. Aquest, esdevé un estímul multisensorial capaç de captar l’atenció i motivació del pacient o de l’alumne facilitant així la seva cooperació i implicació en el procés terapèutic o educatiu.

El gos de teràpia, és una eina al servei del terapeuta, és un estímul que obre un camp molt ampli perquè l’usuari es mostri més obert i motivat i alhora el terapeuta pugui treballar de forma més eficaç, utilitzant el gos conjuntament amb altres recursos per dur a terme la seva intervenció. Facilitant així la cooperació i implicació de l’usuari en el procés terapèutic o educatiu.

Els gossos que s’utilitzen en les intervencions són escollits a través d’una selecció específica, són sans, segurs i estan entrenats per poder dur a terme aquest tipus d’activitats. Aquests animals han de tenir una correcta socialització, una adequada obediència bàsica, i tenir les màximes habilitats per tal de poder enriquir la planificació de les sessions. Periòdicament se sotmeten a controls veterinaris i a desparasitacions internes i externes, per tal d’obtenir la màxima garantia sanitària.