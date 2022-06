La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana de més 1.800 plantes en una casa de Lloret de Mar.

També han detingut el responsable del cultiu, que comptava amb sistema hidropònic. Aquest sistema de cultiu consisteix en el fet que les plantes es cultiven en una solució d'aigua rica en nutrients en lloc de terra. Amb la hidroponia, les plantes creixen més altes, més ràpid i amb més rendiment, cosa que beneficia als delinqüents.

Per mitjà de les informacions rebudes, la policia va iniciar la investigació i van dur a terme vigilàncies i seguiments juntament amb el suport de tècnics de la companyia elèctrica que va poder constatar que la plantació s'alimentava de forma fraudulenta. La llum estava punxada a l'escomesa general de la xarxa elèctrica i així obtenien l'energia necessària per al seu funcionament.

La Policia Nacional recorda que aquest tipus d'instal·lacions elèctriques són un perill potencial, no només pels talls de llum que puguin ocórrer per les sobrecàrregues de la xarxa, sinó per l'elevat risc d'incendi que poden afectar els habitatges adjacents. Amb aquest informe i els resultats aconseguits a les vigilàncies i seguiments van poder aportar proves que corroboraven les informacions rebudes.

Amb aquestes evidències i la identificació del presumpte autor, els policies van procedir a sol·licitar manament judicial, que després d'examinar les proves presentades es va concedir l'autorització de l'entrada i el registre de l'habitatge per aclarir els fets que s'estaven investigant.

L'operació policial es va realitzar a principi de mes en un habitatge de Lloret de Mar i els agents van escorcollar-lo i van localitzar la plantació hidropònica que comptava amb multitud d'aparells d'aire condicionat, focus, ventiladors i diversos utensilis per al cultiu de marihuana. La plantació estava repartida per diverses estades de l'habitatge.

Com a resultat de les diligències practicades al domicili es van intervenir un total de 1.810 plantes de cànnabis en fase de creixement amb un pes de 124,50 quilos, així com diversa maquinària i elements propis de l'utillatge.

A més, van arrestar el responsable de la plantació, un home de 30 anys de nacionalitat albanesa, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluids elèctrics i anàlegs.

La investigació ha anat a càrrec d'agents de Policia Judicial de la Comissaria Provincial de Girona.