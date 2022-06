A judici un mecànic acusat de vendre’s el cotxe d’un client al·legant que necessitava els diners

La secció quarta de l’Audiència de Girona jutjarà un mecànic acusat de vendre’s el cotxe d’un client perquè «necessitava els diners». També s’asseurà al banc dels acusats un segon home amb qui s’hauria conxorxat i que seria qui hauria efectuat el procés de venda fent-se passar per la víctima.

Estava previst que la vista se celebrés ahir, però el tribunal va decidir suspendre’l perquè la víctima no es va presentar. Això dilatarà la celebració del judici sis mesos més, concretament fins al 13 de desembre, que és la data que la sala ha fixat.

Els fets van tenir lloc el 2017 a Lloret de Mar. La víctima va entregar al mecànic el seu vehicle entre octubre i novembre perquè li reparés. No era la primera vegada que li duia per fer-li reparacions similars, i segons indica la fiscalia al seu escrit d’acusació, s’havien dut a terme sempre de manera satisfactòria. El tracte era que un cop reparat, el denunciant el recolliria un cop cobrés el sou i pogués fer front al pagament.

Però llavors, quan va anar a recollir-lo durant el mes de desembre, l’acusat li va manifestar que l’havia venut perquè «necessitava els diners». La fiscalia assegura que l’acusat va transmetre el vehicle al segon processat, tot plegat «sense tenir cap títol que n’acredités la solvència i amb ànim d’obtenir un benefici patrimonial injust».

Aquest segon acusat, que té antecedents penals per estafa i que ha estat condemnat per sentència ferma l’any 2013 pel jutjat de Primera Instància 1 de Santander, és qui hauria venut el cotxe. La fiscalia sosté que per fer-ho va fer-se passar pel propietari del vehicle, ja que comptava amb la documentació, i va vendre’l per 1.000 euros a un tercer efectuant un contracte de compravenda a una gestoria de Lloret. A l’hora de formalitzar-lo, va falsificar la firma del propietari. A hores d’ara, el vehicle està en mans del comprador en qualitat de dipositari.

Fins a set anys de presó

Per aquests fets, el Ministeri Públic demana pel mecànic un total de 2 anys de presó per un delicte d’apropiació indeguda, i també li demana que pagui una multa de 2.400 euros. El segon processat s’enfronta a un delicte de receptació, un delicte d’estafa i un delicte de falsificació de document mercantil, pels quals suma una petició de pena de set anys de presó. A més, el fet de comptar amb una sentència ferma l’exposa a la possibilitat de comptar amb la circumstància agreujant de reincidència.

També s’enfronta a una multa de 2.400 euros. El fiscal els demana el pagament de les despeses del judici i que indemnitzi amb 1.000 euros el comprador del vehicle pel perjudici patrimonial que ha patit. A més, també sol·licita que es retorni el cotxe al seu legítim propietari i que s’anul·li el canvi de titularitat efectuat a la DGT en tractar-se d’un contracte fraudulent.

En canvi, les defenses neguen la tesi del fiscal i neguen que hagin comès cap delicte. Per això demanen que els alliberin de tots els càrrecs i siguin absolts.

La secció quarta també havia de jutjar un cas d’abusos sexuals a una víctima menor d’edat a Palamós perpetrat entre el 2018 i el 2019, però també es va suspendre. L’acusat, parella de la tia de la víctima, n’hauria abusat presumptament en diverses ocasions, una de les quals a l’habitació de la menor i aprofitant-se que estava sola al llit. Per aquests fets la fiscalia li demana 24 anys de presó.