Un accident de trànsit ha fet tallar durant una hora l'AP7 a Hostalric.

Aquest sinistre viari està causant retencions, que en aquests moments arriben als cinc quilòmetres en direcció Girona.

L'accident de trànsit, segons les primeres informacions, ha consistit en un xoc entre un cotxe i un camió i ha tingut lloc cap a les dues, a l'altura del quilòmetre 97 en sentit nord.

A lloc s'hi han desplaçat els efectius d'emergències: Mossos, SEM i Bombers. L'accident finalment s'ha saldat sense ferits.

La via s'ha tallat una hora al trànsit i cap a les tres s'ha pogut reobrir però, les cues segueixen vigents.

El Servei Català de Trànsit informa que com a via alternativa hi ha l'Autopista del Maresme (C-32) que fins ara no ha registrat retencions.