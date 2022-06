Un membre d’una banda dedicada al tràfic d’armes, ocult a Vidreres

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d’armes i munició a tot l’Estat i aquesta tenia ramificacions a les comarques gironines. Concretament un dels seus membres s’ocultava a Vidreres. Ha acabat detingut i a més, se li ha intervingut un arsenal, munició i pólvora. D’aquest últim element, una gran quantitat: dos quilos i mig.

En l’operació policial s’han detingut 12 persones en 11 províncies i ha intervingut 339 armes de foc, 37.426 cartutxos de diferents calibres, 13,2 quilos de pólvora i silenciadors, entre altres. Entre les armes intervingudes destaquen les 17 armes de guerra: fusells d’assalt i subfusells. Precisament al de Vidreres, un home de nacionalitat espanyola, tenia un arsenal que tenia tant armes curtes com llargues. Un total de vuit li van confiscar: cinc pistoles, dos fusells d’assalt i un subfusell.

Dipòsit d’explosius

A banda, li van intervenir molta munició: 800 cartutxos. Dos quilos i mig de pòlvora i també material com projectils, beines, una màquina de recàrrega, entre altres. D’altra banda, els policies van localitzar-li 7.300 euros en metàl·lic. Aquest home tenia aquestes armes de forma totalment il·legal i no comptava amb llicència. D’altra banda, de forma il·legal, cosa molt inquietant pels investigadors, es feia la seva pròpia munició ja que no podia anar enlloc a obtenir-la legalment. Aquest individu tenia dos quilos i mig de pólvora, un dels comissos més elevats dels fets a l’Estat, a casa seva, cosa que podia suposar un gran perill. Per aquest motiu, se l’acusa també d’un delicte de dipòsit d’explosius.

A tots els detinguts en aquesta operació se’ls acusa presumptament dels delictes de tràfic d’armes, dipòsit d’armes, dipòsit d’armes de guerra, dipòsit de municions tinença il·lícita d’armes prohibides, tràfic de drogues i contraban.

L’operació es va iniciar l’octubre de l’any passat, quan els agents, en una altra operació independent, van detenir a Madrid d’un dels principals traficants de munició del país, que a través d’internet havia venut més de 36.000 cartutxos metàl·lics que enviava als compradors per mitjà de paquets postals.

L’inici: una detenció a Madrid

Fruit d’aquesta investigació, els investigadors van comprovar que aquest individu es dedicava a aquesta activitat il·legal des de feia diversos anys i que els compradors de les municions eren persones que posseïen armes de foc de forma il·legal i que, per tant, no podien adquirir-les en establiments autoritzats, havent de recórrer al mercat negre. La posterior anàlisi de la documentació i equips informàtics intervinguts a aquest subministrador il·legal de munició, va permetre a la Guàrdia Civil la identificació de molts dels seus compradors, els quals van resultar ser persones que posseïen armes de foc sense llicència i sense registrar, algun d’ells relacionats amb la delinqüència. Un cop identificats els compradors de la munició i localitzats els llocs on la policia sospitava que podien estar ocultes les armes il·legals que posseïen, la Guàrdia Civil va procedir a l’explotació en dues fases de l’operació. La primera part es va fer el mes de febrer i la segona la setmana passada. En total s’han fet 17 entrades i registres, entre elles la de Vidreres. Aqueta operació s’emmarca en el Pla Integral per al Control d’Armes de Foc (PICAF) de la Guàrdia Civil per evitar el desviament de les armes a grups delinqüencials o terroristes.

Els llocs on es van fer més intervencions d’armes són Madrid, Toledo, Lugo. A un dels detinguts a Madrid li van intervenir 109 armes de foc, la majoria curtes i entre les quals hi havia també un fusell d’assalt automàtic AK47 (arma de guerra) d’última generació i funcional, 11 pistoles detonadores transformades i 4 pistoles semiautomàtiques de fabricació completament artesanal; a més de 14.000 cartutxos metàl·lics de diferents calibres, 5,6 quilos de pólvora per a la fabricació de munició i abundants peces i components essencials per a l’acoblament i la manipulació d’armes de foc. A un detingut a Toledo se li va intervenir un enorme arsenal d’armes format per 104 armes de foc i 5.936 cartutxos.