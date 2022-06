Una moto d’aigua explota a Lloret de Mar i dues persones acaben ferides

Hi ha accidents que queden sempre en la memòria i això és el que segurament els passarà a les dues persones que la setmana passada sortien del port de Canyelles de Lloret en moto d’aigua. Es tracta d’un nen de vuit anys i un home, amic de la família de la criatura, que diumenge passat cap a dos quarts de sis de la tarda van anar fins al moll d’aquest port esportiu de la població, van anar fins a la moto aquàtica que estava aparcada i van pujar-hi.

No havien passat ni 17 segons, mentre el pilot maniobrava per sortir del pantalà del port, quan es va produir una explosió que va fer volar pels aires als dos ocupants: un nen de vuit anys i un home. Ambdós van sortir disparats uns quatre metres del vehicle aquàtic arran de l’explosió. A més, a conseqüència d’aquesta deflagració, van acabar caient a dins de l’aigua en el mateix recinte portuari.

La mare de la criatura es va llançar a l’aigua i els dos ocupants de la moto van poder acabar sortint de l’aigua. Mentre això succeïa, es va alertar els efectius d’emergències i a lloc s’hi van desplaçar la Policia Local, Protecció Civil, Bombers i el SEM. Van arribar amb molta rapidesa i van poder atendre els dos accidentats. Ambdós van resultar ferits. L’home de caràcter lleu i la criatura que és la que es temia que podia patir la pitjor part finalment, va resultar ferit molt lleu. Un fet que sembla inimaginable, tal com mostren les imatges del vídeo on s’observa com la deflagració fa caure als dos passatgers de la moto. Tot i això, tant el nen com l’adult van ser traslladats a l’hospital comarcal de Blanes per examinar-los i hores després, se’ls va donar l’alta.

Els gasos de la benzina

La condensació dels gasos de la benzina s’apunta que seria la causa de l’explosió de la moto d’aigua. Aquest vehicle aquàtic havia passat tot el dia el sol i això, podria haver acabat generant la deflagració. La moto va quedar destrossada però sortosament, apunten fonts pròximes al cas, el dipòsit no va explotar i estava ple de benzina.