Un incendi forestal s'ha declarat aquest migdia al veïnat de les Mallorquines de Sils. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 13.14 hores i hi han treballat fins a 13 dotacions terrestres i 5 helicòpters. A les 15.41 hores han donat l'incendi per controlat. En aquests moments les unitats refresquen el terreny afectat per evitar revifades. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, el foc ha afectat 2,5 hectàrees de camps de conreu i rivera.

L'incendi ha cremat camps agrícoles i zona de rivera i s'ha estès en diversos focus, dels quals alguns han estat controlats ràpidament. Sortosament, el cap i els flancs no han avançat, i les flames no han arribat a suposar un perill per les cases del veïnat, però han recomanat als veïns que no surtin de casa per evitar una intoxicació de fum. Avís d'incendi forestal a les Mallorquines de Sils (13.14 h) Hi som amb 8 dotacions terrestres #bomberscat i s'hi estan afegint 4 dotacions aèries #MAER A la 📷 aspecte de la columna vista des de la càmera sentinella dels Àngels pic.twitter.com/rElurM7dLn — Bombers (@bomberscat) 25 de junio de 2022 L'incendi ha provocat una gran columna de fum que es pot veure des de diversos punts de la Selva, inclòs el Santuari dels Àngels.