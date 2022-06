L’Ajuntament de Lloret ha posat en marxa diferents zones blaves arreu del municipi, de manera que aquests estacionaments a peu de carrer passen a ser de pagament, com cada estiu. Es troben situades al carrer Josep Tarradellas (a la pujada de la Carpa) a Fenals i a Cala Canyelles. Les que hi ha situades a Sa Boadella seran de pagament a principis de juliol. I en aquest barri, en concret al carrer Marfull, s’ha creat una zona verda nova només per a residents, tal com va avançar Nova Ràdio Lloret.

Tots aquests sectors de zona blava seran de pagament al llarg de l’estiu, fins a l’11 de setembre. D’altra banda, el nou aparcament situat a davant de la comissaria de la policia local de Lloret de Mar s’ha d’activar en els propers dies. Ocupa una superfície d’11.000 metres quadrats, que permeten acollir fins a una seixantena de busos i dos centenars de turismes. La voluntat de l’Ajuntament és que es destini a autocars, ja que el pàrquing de davant de l’Hotel Eugènia, a l’avinguda Vila de Tossa, passa a ser només per a turismes. Aquest nou aparcament té una finalitat dissuasiva, per donar cabuda a l’elevada demanda de pàrquings que hi ha a Lloret, sobretot a l’estiu.