Un veí de 84 anys de Lloret de Mar desaparegut des de feia dos dies va ser trobat mort ahir al matí dins un pou fora del nucli urbà. Segons va avançar el Gerió Digital, l’home va ser vist per última vegada dijous a l’avinguda de les Alegries del municipi i l’endemà a les 10.50 h es va posar en marxa el dispositiu per trobar-lo. Durant el migdia la comitiva judicial es va desplaçar al lloc dels fets juntament amb la unitat de subsol dels Mossos d’Esquadra per fer l’aixecament de cadàver.