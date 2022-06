Blanes va celebrar dissabte la divuitena Festa dels Contes de Sant Joan, que organitza la Fundació Joan Petit-Nens amb Càncer i que té per objectiu recaptar fons benèfics, així com difondre informació sobre els serveis d’atenció i investigació que realitza.

La plaça del Templet de Linné, al Jardí Botànic Marimurtra, es va omplir per acollir a les famílies que van anar a escoltar els contes.

Com cada any, la festa va comptar amb convidats especials: aquest cop hi va participar l’escriptora i actriu Agnès Busquets, coneguda per interpretar la reina Letícia o l’alcaldessa Ada Colau al Polònia de TV3, així com l’alcalde de blanes, Àngel Canosa.

A més, hi va haver intervencions musical a càrrec de Josep Ma Piguillem i ball a càrrec d’unes joves ballarines que van actuar de nimfes del jardí fent de fil conductor de la festa.