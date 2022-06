Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un cultiu de 1.800 plantes de marihuana instal·lat en una nau ocupada a Sant Hilari Sacalm.

A dins hi havien muntat un gran hivernacle on tenien la plantació. Els Mossos de la Comissaria de Santa Coloma de Farners han detingut dos homes que eren dins la nau en el moment de l'entrada amb el propietari de l'immoble.

Els arrestats són dos homes, de 48 i 50 anys respectivament a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Tot comença quan el dia 23 de juny els Mossos van saber de la possible existència d’una plantació de marihuana dins una nau industrial ocupada il·legalment al polígon industrial Mas Garrigàs. Els investigadors, segons informa el cos policial, van iniciar les indagacions i van comprovar que des de l’exterior de la nau es percebia una forta escalfor i de l’interior se sentia soroll d’aparells de maquinària de ventilació i refrigeració.

El matí del 27 de juny efectius de Santa Coloma de Farners van adreçar-se a la nau amb el propietari per fer comprovacions, en el moment en què es van obrir les portes d’accés van observar que dins hi havia un gran hivernacle ple de plantes de marihuana.

També van veure com a l’interior a part de la zona de l’hivernacle perfectament delimitat amb planxes de pladur, també hi havia dipòsits d’aigua, cables que entraven dins la nau i aparells d’aire condicionat, focus, ventiladors i extractors i tota la instal·lació necessària per al creixement òptim de les plantes. Hi van localitzar un total de 1.800 plantes de marihuana.

També es va descobrir que la nau presentava la connexió a la xarxa elèctrica manipulada. La llum estava punxada i hi havia una doble escomesa connectada directament sense passar pel comptador amb el greu perill d’incendi que comportava.

Davant les evidències, els Mossos van detenir dos homes que es trobaven en aquell moment dins la nau. Pel que fa als detinguts, tots ells amb antecedents, van passar el dia 28 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.