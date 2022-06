Un jove irromp a la comissaria de Lloret, amenaça de matar-se i d'atacar els agents amb una navalla i explosius

Un jove ha irromput aquest matí a la comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar i ha amenaçat de matar-se amb una navalla i també ha volgut atacar els agents amb aquesta i explosius.

Els agents l'han pogut immobilitzar. Ha acabat ferit de l'estómac amb l'arma blanca i està en custòdia a l'hospital.

La Policia Local acusa el jove de 21 anys de ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat.

Aquest individu, conegut ja per la policia per tenir antecedents policials i psiquiàtrics, ha sorprès els agents cap a dos quarts de set del matí.

Ha entrat a les dependències policials de l'avinguda de les Alegries amb to desafiant i ha amenaçat els policies. Els ha dit que sabia el que faria, tot això entre crits i consignes de caràcter religiós.

Davant dels fets, els policies han volgut frenar-lo però l'individu els deia que "deixessin les armes" i que ell volia parlar amb algú i només amb un sol policia perquè li solucionessin un problema que no ha acabat transcendint.

En aquell moment però els agents han vist que tot anava més enllà, ja que el jove ha tret de darrere els pantalons una arma blanca.

Tallar-se el coll

Mentre anava amenaçant els agents, el jove es posava l'arma al coll dient-los que se'l tallaria. També els ha dit que duia explosius i que els utilitzaria per atacar-los i fer volar la comissaria.

Veient la situació, els agents han decidit immobilitzar-lo. Un caporal l'ha pogut reduir i ha acabat detingut.

La Policia Local ha pogut recuperar l'arma blanca així com la bossa on duia explosius: han resultat ser petards potents, com es temien però que podien causar greus destrosses o fer danys personals.

En custòdia a l'hospital

El jove ha acabat ferit perquè durant aquest moment de forcejament, s'ha fet un tall amb la seva pròpia arma blanca. Ha patit una ganivetada a l'estómac, no de gravetat.

Això ha fet activar el SEM i el noi ha acabat evacuat a l'hospital comarcal de Blanes. En aquests moments està allà i es troba en custòdia policial. El caporal que l'ha reduït també ha resultat ferit de la mà perquè ha patit un tall per la navalla i li han hagut de fer punts de sutura.

Aquest noi és conegut per la policia pel seu historial psiquiàtric i també policial, bàsicament per robatoris amb violència.

Posteriorment, serà entregat als Mossos d'Esquadra perquè el passin a disposició del jutge de guàrdia de Blanes.

Radicalització

El regidor de Policia de Lloret, Jordi Sais assegura que els Mossos han d'aclarir si el jove té algun tipus de radicalització islamista. Des de Lloret no els consta. Com tampoc tenen cap mena de registre que aquest jove hagi estat atès per l'oficina de mediació municipal.