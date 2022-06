Nascut a Santa Coloma de Farners el 1963, Joan Martí és llicenciat en Ciències Físiques per la UAB i doctor en Informàtica per la UPC. Va ser alcalde del municipi entre el 2015 i el 2019, càrrec que torna a ostentar d'ençà del 28 de juny de l'any passat, en virtut de l'acord de govern a tres bandes entre els republicans, JxCat i Independents per Santa Coloma (ISC-IdSelva).

Tot i que la militància d'ERC el va escollir com a alcaldable aquest març passat, Joan Martí ha decidit finalment no optar a la reelecció. El republicà ho ha fet públic en una carta, assegurant que ha pres la decisió pensant en el projecte col·lectiu de ciutat i deixant de banda els personalismes.

"Durant aquests setze anys de servei a la ciutadania de Santa Coloma des de diferents responsabilitats (regidor de l’equip de Govern, regidor a l’oposició, i alcalde) he gaudit, patit, viscut i promogut diferents projectes de transformació de la nostra ciutat, sempre posant al centre de decisió el bé comú i col·lectiu", diu l'alcalde a la missiva. I hi afegeix: "Aquesta decisió la prenc pensant en la nostra ciutat i el seu futur, en clau de projecte col·lectiu d’èxit, i no pas en completar cicles personals o altres objectius menors".

Martí, que seguirà al capdavant de l'Ajuntament fins a esgotar el mandat, ja avança que continuarà exercint el càrrec "amb la màxima transparència". A més, assegura que es posa "a disposició de tota la família republicana colomenca i de la secció local per acompanyar el nou projecte des del lloc que pugui ser més útil".

"Encetar una nova etapa"

La presidenta de la secció local d'ERC, Laia Pujol, agraeix la dedicació de Martí i explica que, conjuntament amb ell, ja s'estava treballant per fer un relleu al capdavant del projecte dels republicans. "Ningú negarà que dedicar-se a la política és molt sacrificat i que tothom té dret a decidir quan vol sortir de la primera línia; en Joan ha fet un gran servei a la nostra ciutat i si ara creu que ha de deixar pas a nova gent, compromesa i amb idees noves, nosaltres ho hem d’acceptar", ha afirmat.

Pujol ha recordat que l'actual legislatura ha estat "molt convulsa" -per la pandèmia i el temporal Gloria- i ha posat en valor la tasca feta per l'alcalde i el seu equip. "Per això vam donar per fet que valia la pena seguir un altre mandat amb les mateixes persones", ha dit, en referència a la seva elecció com a alcaldable del passat març.

"Després d’un període de reflexió, creiem que és el moment d’encetar una nova etapa. Des d’ERC Santa Coloma apostem per obrir el nostre projecte a noves persones, noves idees, i a un nou equip amb capacitat i inquietud contrastades per a servir Santa Coloma i el país", ha afirmat Pujol. "Volem ser l’eina per a facilitar un nou ajuntament pels propers anys, inquiet, capaç i, sobretot, compromès amb la gent", ha conclòs.

Aquest dijous, la secció local d'ERC enviarà a la militància la convocatòria de l'assemblea per escollir la persona que encapçalarà la llista per a les municipals del 2023. I properament, farà pública la proposta que presentarà l'executiva local. No es descarta que Joan Martí també formi part de la candidatura; això sí, ocupant un lloc simbòlic de la llista.

A més dels càrrecs a l'Ajuntament, el republicà també ha estat diputat a la Diputació de Girona entre els anys 2011 i 2019. Actualment, també és el director territorial del Departament d'Empresa i Treball.