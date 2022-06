L’Ajuntament de Lloret exigirà als governs de l’Estat i la Generalitat que executin les tasques de manteniment i millora necessàries al passeig marítim de Fenals. Després que el Govern local es comprometés a destinar més de mig milió d’euros del pressupost d’aquest 2022 a arranjar aquest passeig, el PSC va presentar dilluns al vespre una moció per exigir a tots els poders públics a qui pertoqui que duguin a terme les tasques necessàries amb la màxima celeritat possible.

Tots els grups hi van donar suport, tot i que la majoria van considerar que l’aprovació d’aquesta moció ve a ser un acte simbòlic que, a la pràctica, segurament no tindrà cap efecte. No obstant això, tots els grups van celebrar la intenció de poder enllestir les obres.