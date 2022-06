La platja de Blanes ha estat, el matí de dijous, escenari d'un simulacre de salvament marítim. Al simulacre hi han participat un helicòpter bimotor 'Helimer 201' de Salvament Marítim i l'embarcació de vigilància, salvament i rescat de Protecció Civil de l'Ajuntament de Blanes.

L’objectiu del simulacre és depurar tècniques de rescat en situacions controlades perquè quan sigui el moment de fer-ho en realitat ja s’hagi pogut assajar i aprendre de les possibles errades. A més, es manté viva la col·laboració que hi ha entre les diferents unitats i cossos d’emergència que han de treballar plegades en casos reals en què està en joc la vida d’una o vàries persones.

El simulacre s'ha realitzat actuant igual que hi hagués hagut una emergència real. Tot ha començat quan un dels components de l’equip del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de Blanes ha detectat que hi havia una persona mar endins que estava demanant ajuda. Amb l’ajut de l’embarcació del servei, s’han apropat fins a la víctima i dos socorristes s’han llençat a l’aigua per rescatar-la.

Un cop a l’embarcació, s’ha avaluat el seu estat determinant-se que, per la seva gravetat, calia un trasllat urgent a un centre hospitalari per rebre atenció mèdica, per això s’ha donat avís a l’helicòpter de Salvament Marítim. Quan ja han arribat a Blanes, s’ha despenjat fins a l’aigua una rescatadora, i posteriorment s’ha tirat una corda des de l’helicòpter per fer baixar una cistella on calia pujar la víctima.

La rescatadora ha nedat fins a l’embarcació per facilitar aquesta operació des d’aquí i, després d’evacuar la víctima, s’ha tornat a llençar a l’aigua perquè des de l’helicòpter la hissessin amunt per iniciar el viatge de tornada i trasllat de la víctima. L’operació no ha arribat a allargar-se 20 minuts.

Tal com fa sempre que s’organitza un simulacre, Protecció Civil Blanes ha informat tant a la Policia Local com al Club de Vela, al Port Pesquer i al telèfon d’emergències 112 que es duria a terme aquest exercici, d’una gran agilitat, tal com es fa als rescats. Si bé la majoria de banyistes que ho han vist sabien que es tractava d’un simulacre, també hi ha hagut qui s’ha espantat pensant que es tractava d’una situació real