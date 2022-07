Els Mossos d’Esquadra han activat per als propers mesos «el dispositiu mésnombrós de la dècada», amb 564 agents més per prevenir delictes aquest estiu, que arriba amb uns indicadors de delinqüència i seguretat molt semblants als de 2019, abans de la pandèmia. Dins d’aquest pla, s’ha anunciat que les localitats de Lloret i Blanes comptaran amb un dispositiu fix d’antiavalots durant totes les nits d’estiu. Blanes, precisament, ha tingut problemes d’aldarulls a la sortida d’alguna discoteca durant els últims estius, fet que ha generat malestar amb els veïns.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, van presentar ahir el Pla d’Estiu, que afecta 27 comissaries de l’àrea metropolitana de Barcelona i algunes de la costa catalana, com Lloret i Blanes. Els Mossos es preparen per un estiu com els d’abans de la pandèmia: «Ve un estiu que s’assembla al del 2019 i hem de ser capaços de respondre-hi», va assenyalar Estela després de constatar que enguany els moviments de turisme i d'esdeveniments de lleure seran equiparables als d'abans de la pandèmia, amb unes xifres delinqüencials també semblants.

Tot i això, el conseller d’Interior va considerar que els Mossos estan enguany «més ben preparats» que el 2019 per prevenir delictes tant a Barcelona com a Catalunya. En aquest sentit, el comissari en cap va valorar que «si tenim més recursos és que podem ser a més llocs i augmnetar la prevenció, i a l’hora de reaccionar també tindrem molta més capacitat».

Aquest dispositiu de reforç es va activar dilluns i es mantindrà fins al 4 de setembre, i es cobrirà amb mossos que voluntàriament durant l'estiu es traslladen a les comissaries afectades per aquest pla i amb els nous agents que estan en període de pràctiques.