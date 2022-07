La víctima mortal de l'accident de trànsit que es va produir ahir a la tarda a Fogars de la Selva era un veí de Blanes, C.C.C., de 53 anys.

El sinistre viari de la GI-512 va consistir en un xoc fontal entre dos turismes. Un tercer cotxe també s'hi va veure implicat perquè hi va col·lidir per darrere per encalç.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes del succés que va tenir lloc a dos quarts de sis de la tarda a la GI-512, al punt quilomètric 5, al seu pas per Fogars

A banda de la víctima mortal que era el conductor d'un dels cotxes, dues persones més van resultar ferides de poca gravetat i van ser traslladades als hospitals de Calella i Blanes, respectivament.

Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i tres unitats del SEM.

Quant a l’afectació viària, segons el Servei Català de Trànsit, la carretera es va haver de tallar fins a quarts de vuit del vespre, moment en què es va poder habilitar pas alternatiu. Finalment, la circulació es va normalitzar a les nou del vespre.

21 morts d'accident

Amb aquesta ja són 21 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit mortal a les comarques gironines. Quatre en vies urbanes i disset, en interurbanes.

A Catalunya, fins avui 81 persones han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes -vies interurbanes-.