L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha aprovat una suspensió durant un any de llicències per fer un parc de camions en el sector Porta de la Vila, un projecte que compta també amb l’oposició dels veïns del municipi que consideren que posar un parc de camions en aquest punt provocaria fressa i excessiu trànsit i que aquesta setmana han penjat cartells a la nova escola de música municipal en senyal de protesta. L’aprovació de la moratòria permet guanyar temps per modificar el planejament urbanístic per tal que no s’hi pugui construir un equipament com aquell. Ara mateix, el solar té la qualificació de sòl industrial i comercial i, segons l’Ajuntament, és propietat de l’empresa que vol fer-ne un parc de camions.

Des de l’oposició, però, el grup Caldes En Comú apunta que, tot i que s’oposen al parc de camions «no es pot denegar la llicència així com així, han de ser causes reglades»: «En el ple extraordinari es va aprovar la suspensió de les llicències amb l’objectiu de modificar el POUM, tot i que es reconeix que se suspèn per motius polítics. Això deixa la porta oberta a un contenciós», apunta el regidor dels comuns, José Sánchez. L’alcalde del municipi, Salvador Balliu, critica que els comuns abandonessin el ple i reconeix que l’empresa que vol impulsar el parc de camions està subjecte a rebre una indemnització: «Vam decidir fer una suspensió temporal per valorar la planificació. I sí, de fet, estem subjectes a haver de fer una indemnització, però estem treballant per estudiar què fem».