L’Ajuntament de Lloret de Mar ha publicat un decret que té per objectiu permetre que l’empresa que gestiona l’aigua a la resta del municipi, Aqualia, gestioni també les urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret, actualment proveïdes per l’empresa Riera de Cabanyes, dirigida per la família Mallart. Ambdues urbanitzacions fa gairebé una dècada que tenen problemes amb el subministrament d’aigua i són habituals, sobretot a l’estiu, notícies sobre talls en el servei.

El regidor de Serveis Públics de l’Ajuntament de Lloret, Albert Robert, explica que aquest decret «és un decret d’ocupació»: «Tenim l’acceptació d’ocupar la xarxa per part de Pic i Sayols, que després de diversos litigis contra Riera de Cabanyes ha guanyat una sentència que diu que la propietat de la xarxa d’aigua és seva. Estem amb negociacions per recepcionar definitivament els serveis, però com que els veïns tenen talls de manera continuada, vam decidir fer el decret d’urgència per poder anar a Residencial Lloret i Mont Lloret juntament amb Aqualia per gestionar el subministrament», explica el regidor, que reconeix que tot i això l’actual gestora, Riera de Cabanyes, encara té cinc dies per presentar al·legacions al decret. En cas que no en presenti o es desestimin les al·legacions presentades, l’Ajuntament de Lloret procedirà a dirigir-se a les dues urbanitzacions amb Aqualia per tal de fer un primer cens dels comptadors així com un informe que acrediti l’estat de la situació.

De fet, des de l’Ajuntament asseguren que estan subministrant aigua a les dues urbanitzacions, una aigua que, segons el regidor, «no ens estan pagant». Unes acusacions que es repeteixen després que fa un any l’Ajuntament acusés precisament a Riera de Cabanyes de no voler-los abonar 250.000 euros pels mateixos motius. En aquest sentit, el regidor de Serveis Públics insisteix que les negociacions amb Pic i Sayols estan «avançades» i l’objectiu és aconseguir que l’empresa executi la sentència en favor de l’Ajuntament i Aqualia per tal que siguin aquests els futurs responsables de la gestió dels serveis d’aigua d’aquestes dues urbanitzacions. «Si administrem nosaltres l’aigua, la facturarem nosaltres», apunta el regidor, que assegura, però, que les negociacions amb Pic i Sayols no estan finalitzades.

El municipi de Lloret de Mar s’abasteix d’una captació ubicada a l’exterior del seu terme municipal, la planta potabilitzadora del Pla d’en Gelpí (ETAP Tossa-Lloret), ubicada al municipi de Tordera. Gestionada des de l’any 2000 pel Consorci de la Costa Brava (CCB), va ser construïda amb la finalitat d’eliminar el ferro i manganès de l’aigua dels pous de l’aqüífer del riu Tordera.