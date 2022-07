Unes 250 persones es van manifestar ahir a Lloret de Mar per denunciar el bloqueig que pateixen els sectors de serveis en les negociacions dels convenis col·lectius. Aquestes, afecten, principalment, al sector de l’hosteleria i també al Gran Casino Costa Brava. La mobilització, organitzada per Comissions Obreres (CCOO) va transcórrer per diferents carrers de la localitat, passant per diferents hotels, com el San Juan, el Gran Garbí o Acapulco, que té treballadors afectats per aquest bloqueig.

Pel sindicat, les reclamacions són «realistes i necessàries» i demanen pels treballadors una recuperació salarial i una millora del poder adquisitiu dels salaris, així com la reducció de la jornada laboral, el reconeixement professional, condicions de seguretat i salut o la regulació del treball en diumenges i festius.