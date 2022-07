Els Jardins de Santa Clotilde, un dels espais més icònics de Lloret de Mar, comptaran amb un nou centre d’interpretació. Així es va anunciar en el plenari celebrat aquesta setmana a l’Ajuntament, on el govern municipal va ratificar l’aprovació provisional del pla especial urbanístic, que incorpora l’estudi d’impacte i d’integració paisatgística.

Tot i que els jardins estan catalogats com un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que estableix un marc molt concret d’acció, l’actual Pla d’Ordenació Urbanística de Lloret (POUM) contempla la possibilitat que el popular recinte noucentista pugui comptar amb un centre d’interpretació, tot i que amb uns condicionants, com ara que tingui un màxim de 900 metres quadrats de sostre. Les instal·lacions podran disposar, si així es decideix, d’una botiga temàtica, una sala de conferències, un museu i un restaurant. De fet, segons apunta l’Ajuntament, els tràmits per fer possible el centre d’interpretació es van iniciar l’any 2014, quan la iniciativa es va aprovar per Junta de Govern i, posteriorment, van donar-hi el seu vistiplau tant la Direcció General de Patrimoni Cultural, com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i altres organismes implicats.

Ara s’ha portat a ple l’aprovació provisional del pla especial urbanístic per poder implantar el centre d’interpretació. Una iniciativa que els grups municipals consideren que és un valor afegit per als Jardins de Santa Clotilde i que va ser aprovada per unanimitat amb el vistiplau de tots els edils.

Segons el regidor de patrimoni cultural, Xavier Flores, encara no hi ha cap pressupost ni cap calendari de terminis establerts per a la realització d’aquest projecte. Tot i això, l’edil ha avançat que es preveu que aquest equipament no ocupi cap ubicació central dels jardins. «L’espai total és una finca de 10.000 metres quadrats dels quals preveiem que n’edifiquin 900. Ara per ara, però, no hi ha pressupost, l’únic que s’ha fet és aprovar el pla especial per autoritzar que es pugui fer i després farem el projecte executiu que determinarà el preu i la forma així com tota la distribució dels elements». D’altra banda, el regidor insisteix que la idea pretén «donar més sentit a l’espai i revalorar els jardins»: «Esperem que aquest equipament permeti conèixer l’entorn, que hi hagi un espai per a activitats complementat amb una cafeteria o restaurant i una botiga i fer-ho de manera que sigui integrada per tal que els jardins continuïn sent una matrícula d’honor».

Amfiteatre natural

L’equipament del centre d’interpretació se sumarà a l’amfiteatre natural que ha projectat l’Ajuntament i que previsiblement podrà estar enllestit d’aquí a tres anys, segons va apuntar el regidor Xavier Flores. Aquest equipament, tal com es va anunciar al mes de març, serà finançat pels fons Next Generation, que van dotar al municipi amb 7 milions d’euros per a diversos projectes. D’aquests prop de set milions, hi ha una partida dedicada als Jardins, que experimentaran diverses millores gràcies a un pressupost assignat de 650.000 euros. Una de les millores principals serà la construcció d’un amfiteatre natural. D’altra banda, també s’adequaran diferents camins i accessos.

25 anys de gestió

Aquesta setmana l’Ajuntament també ha celebrat el 25è aniversari de la gestió pública dels jardins de Santa Clotilde. En el marc de la celebració s’han organitzat diverses actuacions musicals dins l’espai.