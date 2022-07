La Ciutat Esportiva de Blanes acollirà el campionat d’Europa de Twirl, una modalitat esportiva que combina ball i gimnàstica. Des d’avui fins al pròxim 10 de juliol 900 atletes de 17 països desfilaran pel municipi selvatà per aconseguir la corona europea. Entre els participants, la selecció espanyola que està formada per atletes que procedeixen del Club Twirling Blanes, Alcanar, Alfacs, Big Dream Amposta, Carbajosa, Deltebre, l’Hospitalet de Llobregat, l’Ametlla de Mar, La Cava, La Vie d’Ulldecona, Les Franqueses, Maçanet de la Selva, Magraners, Mataró, Monteagudo, New Beat, Platja d’Aro, Valls i Vidreres.

L’Ajuntament de Blanes calcula que aquest esdeveniment esportiu portarà al municipi, sumant atletes, tècnics i acompanyants, més de 1.200 persones. Pel que fa als equips de la resta de delegacions europees que competiran a la Ciutat Esportiva, procedeixen de Bèlgica, Croàcia, Txèquia, Anglaterra, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Noruega, Escòcia, Eslovènia, Suïssa Suècia i Gal·les. Blanes, la ciutat del Twirl El municipi selvatà compta amb un destacat club formatiu entre les seves files, el Twirling Blanes, un dels més antics de l’estat. L’entitat blanenca ha donat suport a l’organització de l’esdeveniment, i un dels seus equips, l’equip sènior representarà l’estat espanyol al Campionat Mundial que se celebrarà a la localitat italiana de Torí el pròxim mes d’agost. El Twirl queda acollit dins la Federació Espanyola de Balls Esportius.