L'Audiència de Girona ha condemnat a 15 anys de presó Rassoul Bissoultanov, l'home que va matar d'una puntada de peu al cap el jove italià a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar. L'acusat, a qui el jurat va declarar culpable d'assassinat, s'enfrontava a una pena de fins a 25 anys de presó. La sentència, però, li imposa la mínima per aquest delicte, "per molt dur que pugui semblar als familiars del finat", perquè entén que la traïció amb què va actuar el processat va ser "sobtada". El tribunal també descarta indemnitzar les associacions d'oci nocturn que es van personar com a acusació. Per últim, l'Audiència absol el segon processat en el cas, que s'enfrontava a 15 anys, després que el jurat declarés que no va participar en l'agressió mortal.