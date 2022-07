Els actuals regidors no adscrits de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Lara Torres, Eduardo López, Cristian Fernández i Arantxa Jiménez, han anunciat que es presentaran amb el grup d’Independents de la Selva a les eleccions vinents municipals del 2023.

Els edils constaven com a no adscrits a l’Ajuntament després que l’any 2020 van abandonar el PSC per desavinences amb el portaveu municipal, Francisco Pastor. Els quatre càrrecs van catalogar aquella escissió interna com una «trencadissa total» amb Pastor, a qui li van retreure «manca d’honestedat i confiança». En el moment d’abandonar el partit també van recriminar als socialistes «manca de diàleg» per obviar tots els motius que els van portar a deixar el grup amb un sol regidor, el portaveu Francisco Pastor.

Moviments interns al PSC

La decisió dels quatre edils arriba una setmana després que els socialistes anunciessin el fitxatge d’Adrià Lamelas com a nou cap de llista per a les properes eleccions municipals de 2023. Ni 24 hores després d’aquest anunci, l’exregidor socialista Joan Carles Amaya va anunciar que deixava la formació i que es presentaria en solitari després de criticar «l’elecció a dit» del cap de llista.

Marc Lamuà, primer secretari del PSC, va defensar la decisió d’escollir a Lamelas assegurant que «a causa de topades internes, va ser inevitable dissoldre l’agrupació i iniciar una nova etapa de renovació».

Independents de la Selva

«L’equip que formarà part de la candidatura són persones de Lloret sensibles a la situació actual que viu el municipi després d’una pandèmia i tenen moltes ganes de treballar pel bé de tots els ciutadans i ciutadanes», apunten en el comunicat que anuncia el gir de guió d’aquests quatre edils. Així, manifesten que «liderarem un projecte diferent on Lloret sigui el centre de la presa de decisions i aquestes es prenguin amb total llibertat, sabent sempre què és el millor pel conjunt de la ciutadania».

La nova agrupació formarà part d’Independents de la Selva, formació que actualment no té representació a Lloret de Mar i ja va presentar candidatura a 15 municipis de la comarca de la Selva a les passades eleccions municipals i que té representació en nombrosos Ajuntaments de la comarca, com Arbúcies, Anglès o Santa Coloma de Farners, entre d’altres.