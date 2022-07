La proposta d'estiu que fa l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Blanes és l'exposició 'Blanes vist per un estiuejant', que s'allotjarà durant tot aquest mes de juliol a la Sala Municipal Maria Luisa García Tornel, al cèntric Carrer Ample.

L'anar i venir de veïns i autòctons de la ciutat on comença la Costa Brava és el que reflecteixen el recull de fotografies de l'autor que protagonitza l'exposició: Marc Rius. Són pinzellades, retalls de la vida quotidiana de la població recollides a través de l'objectiu del fotògraf durant l'estiu, més concretament de principis d'aquest segle XXI: des del 2004 fins al 2019.

L'exposició s'ha inaugurat aquest primer cap de setmana de juliol, en un acte encapçalat per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta d'alcalde de l'Arxiu Municipal, Olga López. El protagonista de la mostra, Marc Rius Reverter, també va assistir-hi, així com l'Arxiver Municipal i Tècnic de Patrimoni, Toni Reyes, i el tècnic de l'Arxiu Municipal, Aitor Roger.

L'horari per visitar l'exposició és: als Matins, de dilluns a divendres d'11 a 13 h, i a les Tardes de 18 a 21 h.

Una passejada pel Blanes estiuenc des de l'òptica d'un visitant

Durant els darrers anys l'Arxiu Municipal de Blanes ha anat rebent diversos fons fotogràfics en format digital que, encara que sigui d'una manera parcial, permeten tenir una visió de l'evolució recent de la població. L'exposició fotogràfica dona a conèixer prop de 45.000 fotografies realitzades per Marc Rius Reverter, un estiuejant que dedica part de les seves vacances a retratar Blanes.

A l'exposició hi ha un centenar de fotografies on majoritàriament s'hi recullen instants de gaudi i esbarjo, ja que és a l'estiu on abunden especialment les festes i celebracions de tota mena, organitzades al voltant de la Festa Major de Santa Anna i la Festa Major Petita dels Copatrons, Sant Bonós i Sant Maximià. Per això, a la mostra fotogràfica es pot fer un repàs a la Travessia del Port, la Cursa Córrer el Cós o fins i tot la Fira d'Atraccions.

Però no tot és festa. També hi ha imatges molt més quotidianes, com ara l'arribada dels quillats i altres embarcacions amb la pesca del dia al port, el Mercat de Fruites i Verdures, o bé els concentrats jugadors d'escacs al tauler que hi ha al Passeig de Mar i els més festívols que juguen a petanca. Les passejades per Blanes també repassen els racons més visitants, sobretot quan l'autor acompanya la seva visita amb familiars: el Jardí Botànic Marimurtra, Cala Bona, i d'altres llocs d'interès on tothom –qui més qui menys- hi va.