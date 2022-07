L’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes treballa pels drets de les persones oferint diverses activitats a Blanes i responent a les necessitats oportunes d’aquest. Per aquesta raó ha estat seleccionat, entre sis entitats més, pel «Projecte Lliures», que li atorgarà una subvenció de 17.600 euros i li farà un seguiment d’un any per a veure l’evolució i l’aplicació d’aquest impuls econòmic.

Aquesta iniciativa té per objectiu crear una xarxa estable de solidaritat i revertir la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social arreu de Catalunya des de l’autoorganització. La proposta sorgeix l’any 2016 de l’aliança entre tres entitats: Òmnium Cultural, Coop57 i Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Òmnium calcula que el 37,8% de la societat catalana viu en situacions de precarietat «de rècord històric», i afegeixen que 29,1% d’aquest gruix es troba en situacions de risc d’exclusió social. Vocació popular L’Ateneu Sa Fera Ferotge porta a terme diverses activitats amb vocació popular, com ara: tallers, xerrades, grups de debat, anàlisis crítics de les situacions que afecten a la ciutadania, activitats lúdiques, o de reforç escolar per la joventut, entre moltes altres.