La Policia Local de Blanes ha incrementat en un 25,53% el nombre de serveis realitzats en els darrers cinc anys. Segons les xifres avançades per l’Ajuntament, el cos ha passat de dur a terme 10.969 serveis l’any 2017 a fer-ne 13.769 l’any 2021, el darrer any del qual es disposen dades. D’altra banda, el còmput anual de serveis indica que des de l’any 2017 el nombre d’actuacions s’ha incrementat gairebé cada any, a excepció de l’any 2018 en què va disminuir un 4%. D’aquests darrers cinc anys destaca l’increment, de gairebé un 17% de serveis que va viure el cos l’any 2019.

D’altra banda, segons indica l’Ajuntament, dels 13.769 serveis fets l’any passat, gairebé la meitat de les actuacions estan relacionades amb qüestions de seguretat, seguit d’actuacions relacionades amb la circulació i qüestions administratives. El cos també du a terme serveis que són col·laboracions amb altres cossos d’emergència i seguretat, com ara: tasques assistencials, anomalies a la via pública; accidents; i finalment tasques de suport amb Protecció Civil. Totes aquestes dades es van posar en relleu en la darrera Junta Local de Seguretat de Blanes, celebrada la setmana passada al municipi selvatà. La trobada, de caràcter bianual, anticipa les casuístiques de seguretat a les quals s’enfronta el municipi durant la temporada d’estiu, moment en què triplica la mitjana de població habitual.

En el marc de la reunió de treball els diferents cossos policials (Mossos d’Esquadra, Policia Local de Blanes, Guàrdia Civil i Policia Nacional) van exposar les dades relatives a actuacions fetes en aquest municipi.

Pla especial de seguretat

Per la seva banda, el cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, va parlar de l’operatiu que es desplegarà de nou aquest 2022 amb motiu del 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. El dispositiu està organitzat d’acord ambl Pla d’Autoprotecció i el Pla de Seguretat i Emergència, on es defineixen els diferents grups d’ordre i d’intervenció que hi ha per contemplar la prevenció i reacció davant qualsevol mena de circumstància que es pugui donar.

En relació amb anteriors edicions del festival pirotècnic, aquest 2022 hi haurà diverses novetats que augmentaran encara més el llistó de contrastada seguretat que l’Ajuntament de Blanes ha demostrat any rere any, fent que sigui l’esdeveniment pirotècnic més segur que hi ha ara per ara. Una prova d’aquesta exemplaritat és que des de fa uns quants anys s’ha agafat com a model per a altres espectacles que es fan arreu de Catalunya i Espanya que, com el concurs de Blanes, mouen cada dia centenars de milers d’espectadors.