La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions de marihuana que estaven a l'interior de dues cases a Riudarenes i Maçanet de la Selva (Selva) amb 1.216 plantes entre els dos immobles. En l'operatiu, on hi ha participat la Policia Local de Maçanet, s'han detingut dues persones com a responsables de la plantació i s'ha pres declaració com a investigats a dues persones més. Els quatre implicats són de nacionalitat espanyola. Aquesta actuació és la tercera fase de l'operació Xocolata que la Guàrdia Civil va posar en marxa el 2021 i que ha permès retirar unes 2.000 plantes distribuïdes en diversos domicilis de la demarcació de Girona.

El 10 d'agost del 2021 la Guàrdia Civil desmantellava una plantació de marihuana amb 1.051 plantes a Palol d'Onyar (Gironès). Aquesta era la primera fase de l'operatiu Xocolata que va tenir continuació uns mesos després, el 8 d'abril del 2022, amb l'entrada en un domicili de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa), on hi havia 956 plantes més. Descobreixen un cultiu de més de 1.000 plantes de marihuana en una casa de Palol d'Onyar Desmantellen un cultiu d'unes 1.000 plantes de marihuana a Sant Aniol de Finestres Ara, la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Girona ha entrat a dues cases més dins de la mateixa operació. Una d'elles és a Riudarenes i l'altra a Maçanet de la Selva. Entre els dos immobles acumulaven 1.216 plantes de marihuana. Arran de l'actuació, la Guàrdia Civil va detenir dues persones i se'ls acusa dels delictes de cultiu de substàncies estupefaents, frau del fluid elèctric i pertànyer a un grup criminal. A més, la Guàrdia Civil també ha pres declaració a dues persones més com investigats del cas. L'empresa elèctrica calcula que entre les dues cases acumulen una gran quantitat de frau elèctric. Aquesta energia es feia servir per a la instal·lació elèctrica on hi havia el cultiu de marihuana. De moment, la investigació es manté oberta i no es descarten noves detencions.