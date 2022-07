L’Ajuntament de Blanes preveu acumular més d’un milió de persones al llarg dels cinc dies que durarà la 50a edició del Concurs Internacional de Focs d’Artifici, que es farà entre el 22 i el 26 de juliol. El consistori ha destinat una partida de 172.000 euros per a convidar les companyies i pagar-los el cost de l’espectacle. L’alcalde va assegurar ahir durant la presentació que hi participaran les millors empreses de pirotècnia: tres d’elles de València, una de Múrcia i una altra de Saragossa. Malgrat tot, el regidor de Cultura, Albert Sanz, va apuntar que dos anys després de l’aturada per la pandèmia s’han trobat un panorama diferent entre les companyies participants i ha avisat que caldrà replantejar el format.

Els encarregats d’encetar aquest aniversari especial seran Caballer FX, una companyia de València que el 2011 van guanyar la Concha de Oro de San Sebastian i el 2015 van aconseguir el segon premi en el Concurs de Focs d’Artifici de Blanes. En aquest cas oferiran un espectacle de 18 minuts, igual que la resta de companyies, amb tot de pirotècnia que llançaran des de la punta de Sa Palomera i la gent podrà gaudir l’espectacle des del passeig marítim. Calendari d’actuacions El dissabte 23 els Hermanos Fernández de Múrcia agafaran el relleu en el concurs blanenc. Aquesta companyia ja havia guanyat el certamen en dues ocasions (el 2017 i el 2018) amb la intenció de revalidar el títol. El diumenge 24 serà el torn de la Pirotècnia Valenciana que ha guanyat diversos premis al País Basc i en el Concurs de Focs d’Artifici Ciutat de Tarragona (2016). La Pirotència del Mediterrani, també de València, actuarà la nit del 25 de juliol. Es tracta d’una companyia amb una llarga tradició i més d’un segle d’història.