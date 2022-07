El teatre municipal de Lloret de Mar va acollir ahir l’entrega dels Premis Lauretum, promoguts per la Càtedra Climent Guitart. En el certamen hi van participar una setantena d’estudiants de diversos centres educatius del municipi.

En la modalitat de Primària, havien d’escriure un relat breu sobre «La indústria de la felicitat. T’agradaria treballar al món del turisme?» Valèria Gibert va guanyar el primer premi. El segon i el tercer van ser per Pablo Cuerva i Ana Paula González, respectivament. En la categoria per a alumnes d’ESO els paticipants havien de realitzar un projecte relacionat amb el turisme. El primer premi va ser per Martina Calero, el segon per Clara Nocete, i el tercer per Preslav Borislavov, Daniel Knez, Óscar Rojo i Albert Lanzas.

Finalment, els estudiants de Batxillerat havien de presentar un treball de recerca relacionat amb el turisme. El guanyador va ser Varg Brangwin. El Jurat també va concedir un accèssit a l’Institut Sant Quirze per haver impulsat als estudiants a treballar en grup i planificar un viatge valorant aspectes importants com la sostenibilitat. Durant l’acte també es va presentar la Càtedra Climent Guitart dedicada a l’orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa gironina. Els premis van comptar amb la col·laboració i el patrocini de l’ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona.

Climent Guitart

La Fundació i la Càtedra deuen el seu nom a Climent Guitart, que destaquen que era «un home d’idees avançades i amb una visió innovadora pel desenvolupament turístic, que volia promoure una millor visió de Lloret de Mar». Pioner del sector, va presidir Guitart Hotels durant gairebé 30 anys. La Fundació que encapçala el seu nom impulsa diversos projectes de caràcter social arreu del territori.