Els Bombers, els GRAE i la resta d'efectius han decidit retirar-se de la recerca del banyista a Blanes que suposadament va desaparèixer el dimecres a la tarda de la platja de s'Abanell a Blanes, a l'espera de nous indicis.

La cerca fa començar ahir a la tarda quan diversos testimonis van alertar que un banyista no havia tornat a la sorra després de sortir a nedar. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar vuit dotacions de Bombers i una d'aèria, sense que la recerca tingués èxit. Aquest matí s'ha decidit reprendre tot i que no es van trobar objectes personals a la platja ni s'ha denunciat cap desaparició. Per aquest motiu, després d'un matí de cerca infructuosa, els Bombers han decidit aturar el dispositiu a l'espera de més proves.