Aquest dimarts el Consell Comarcal de la Selva va acollir una sessió plenària extraordinària i farcida d’absències per tal d’aprovar el nou contracte de transport escolar. La baixa, notòria, de vuit consellers del consell Comarcal (que no cobren quan els plens són extraordinaris) no va impedir que s’aprovés sense contratemps el nou acord anual, prorrogable fins a cinc anys, dels serveis de transport escolar en centres d’ensenyament infantil, primària així com d’instituts de secundària de la comarca.

Els vots favorables de PSC, Independents (IpS), ERC, i Junts, així com les abstencions de Ciutadans i Comuns van segellar el nou acord del transport escolar, que tindrà un cost anual d’1.919.793,60 euros i, en cas de prorrogar-se els cinc anys, equival a un import total d’11.518.761,6 euros. «Hem passat de quatre a sis lots i hi ha hagut canvis de companyies, que subroguen en molts casos el servei i necessiten temps per preparar-ho tot de cara a l’inici de curs i per això s’ha fet de manera extraordinària», va valorar el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu que, per altra banda, va excusar l’absència dels regidors que no van fer acte de presència. Cal recordar que, segons el que indica aquest darrer contracte, el servei de transport escolar té un cost diari de 8.970,11 euros. Fracció en sis lots L’adjudicació del transport, al contrari que en altres anys, s’ha fraccionat en sis lots i subdividit per àrees. El primer lot, corresponent a Santa Coloma de Farners, s’ha adjudicat a l’Unió Temporal d’Empreses (UTE) Izaro autocars i autocars Pujol. Aquesta UTE també s’ha quedat el segon lot, que gestionarà el territori comprès entre Sils i Caldes de Malavela. El cost diari d’aquests dos serveis equival a 3.735,85 euros. La zona del Baix Montseny, corresponent al lot 3, ha sigut adjudicada a l’UTE formada per TEISA i la Hispano Hilarienca, amb un cost diari de 1.695,41 euros. Mentre que el quart lot, corresponent a la zona compresa entre Vidreres i Maçanet de la Selva ha estat adjudicada a Barcelona Bus per un preu diari de ruta de 1.692,09 euros. Finalment, TEISA també ha posat el seu segell en els darrers dos lots, corresponents a les zones del Ter Brugent i Ventijol, respectivament. Aquests dos darrers lots tenen un cost de ruta diari de 3.542,17 euros. El servei es posarà en marxa al mes de setembre.