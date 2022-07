Riudellots de la Selva s’ha convertit en el primer municipi de Catalunya en aprovar inicialment la constitució d’una APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana), al seu propi polígon industrial. L’aprovació per part del ple de l’ajuntament, celebrat el passat 22 de juny, va ser per unanimitat. El projecte està impulsat per l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) presidida per Narcís Xifra.

Amb la constitució d’un APEU, el PAE de Riudellots de la Selva aportarà a les institucions importants avantatges com la possibilitat d’accés a subvencions per desenvolupar-hi projectes col·laboratius i augmentar la reputació empresarial en el posicionament territorial. També a optimitzar els costos en el disseny i execució de projectes tècnics interempresarials o reforçar la col·laboració publicoprivada amb lideratge de les empreses, i finalment, consolidar i captar inversió i talent. Més de 200 corporacions formaran part de l’APEU, si acaba aprovant-se definitivament. Actualment, el polígon de Riudellots de la Selva compta amb un 40% són empreses de serveis, un 21% de maquinària i electrònica, un 20% duen a terme activitats logístiques i el 19% restant pertanyen al sector alimentari. Així doncs, els objectius de l’APEU són modernitzar, innovar i promocionar el PAE de Riudellots i promoure la cooperació empresarial per millorar la competitivitat de les empreses que desenvolupen la seva activitat al polígon. També, estratègicament, es vol treballar per implementar projectes de sostenibilitat. Com assegura el regidor Josep Santamaria: «Convertir-nos en el primer municipi de Catalunya en engegar el projecte APEU demostra l’aposta i el compromís ferm de Riudellots per impulsar les iniciatives empresarials i emprenedores i posicionar el municipi com un referent de dinamització econòmica al conjunt del país».