El Consell Comarcal de la Selva ha hagut de fer una modificació de crèdit de 19.369 euros per assumir el cost del servei de veterinària de la gossera de Tossa de Mar (CAAS Tossa), gestionada pel l’ens supramunicipal després que s’hagi extingit el contracte actual i no hagin trobat substitut.

Segons va constar en sessió plenària en el darrer ple, les dues licitacions que s’han fet per a adjudicar novament els serveis de veterinària han quedat desertes, de manera que s’ha hagut de realitzar aquesta modificació de crèdit per assumir el cost de les despeses vigents, prolongant el contracte a l’actual prestador dels serveis fins que la tercera licitació, actualment en curs, es resolgui i es pugui fer el traspàs dels serveis a un nou prestador per gestionar el centenar de gossos que acull l’espai.