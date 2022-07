Des d'avui divendres i fins el diumenge 10 de juliol, durant tres dies consecutius, Blanes acull sengles jornades extraordinàries de Donació de Sang. S'estan allotjant en una carpa instal·lada aquest migdia al Passeig de Mar, a tocar del Carrer Ample, amb l'objectiu de poder comptar amb prou reserves.

Les tres jornades s'estan fent amb el mateix horari: des de les 17 h i fins a les 21 h. La carpa on s'estan fent les donacions compta amb totes les comoditats possibles perquè l'activitat no resulti incòmoda per les voluntàries i voluntaris que estan anant-hi per donar sang, així com per tot el personal de suport i de col·laboració. Així, entre altres serveis, n'hi ha un de refrigeració perquè la calor de juliol no afecti les persones que donen sang.

Aquesta activitat forma part de la campanya d'estiu 'Viu i Fes Viure', engegada conjuntament pel Banc de Sang i Teixits de Girona, l'Associació de Donants de Sang, el Departament de Salut de la Generalitat, i el suport de l'Ajuntament de Blanes, que posa a la seva disposició el suport logístic necessari. Després de cada donació de sang, s'ofereix un petit refrigeri perquè tothom pugui recuperar forces, i s'acostuma a agrair a tothom el seu gest amb algun obsequi.

Calen 40.000 donants de sang per atendre els malalts aquest estiu

El què es vol aconseguir amb aquesta campanya és animar tothom qui pugui a donar sang durant les vacances, quan les donacions experimenten una davallada del 30%. Segons dades del Banc de Sang i Teixits de Girona, durant els primers mesos de l'any hi ha hagut més donacions, però les necessitats també han augmentat i ara en falta més. En l'actualitat, els estocs de què es disposa cobreixen cinc dies, quan el més òptim és tenir-ne per a deu.

Des de l'organització es destaca que entre juliol i agost es calcula que caldran 50.000 donacions de sang per atendre els malalts als hospitals. Tenint en compte que la calor i les vacances compliquen les donacions, cal dir que les restriccions de la COVID han provocat que s'hagi reduït el nombre de persones que s'estrenen en l'experiència de donar sang.

Per això, el Banc de Sang i Teixits de Girona anima a tothom perquè s'estrenin com a donants durant les vacances d'estiu o abans de marxar-ne, ja que hi ha moltes persones que ho necessiten. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut, sempre que tingui entre 18 i 70 anys; pesi 50 kg. o més; i en el cas de ser dona, no estar embarassada. No és estrictament necessari demanar cita prèvia, però per organitzar-se millor i no haver de fer cues, els enllaços per registrar les donacions cadascun dels tres dies en què el Banc de Sang i Teixits de Girona estarà instal·lat a Blanes són els següents:

Divendres 8 Juliol – de 17 a 21 h

https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita/recollida/poblacio//10872/blanes/08-07-2022/

Dissabte 9 Juliol – de 17 a 21 h

https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita/recollida/poblacio/10872/blanes/09-07-2022/

Diumenge 10 Juliol – de 17 a 21 h

https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/cita/recollida/poblacio/10872/blanes/10-07-2022/