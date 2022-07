El mes de gener de 2020 el temporal Glòria va causar greus destrosses al conjunt del territori i, en especial, aquells municipis situats a la costa catalana, com el cas de Lloret de Mar. En tot aquest temps, el govern central, com a responsable del manteniment i la conservació del passeig marítim de Fenals, no ha abordat de forma integral les obres necessàries per a una adequada rehabilitació de la zona de vianants del passeig de Fenals.

En aquest context, la senadora republicana, Elisenda Pérez, ha visitat les diferents zones afectades per conèixer de primera mà l'abast dels desperfectes i poder traslladar aquesta problemàtica a Madrid. La visita l'ha realitzat acompanyada del regidor municipal i cap de llista a les municipals del 2023, Albert Ferrández, i de la representant de l'Associació de Veïns de Fenals-Santa Clotilde, Mercè Herrera. Albert Ferrández s'ha mostrat satisfet per la visita destacant que: "és d'agrair que la senadora Elisenda Pérez es preocupi pels afers i els interessos del nostre municipi i pugui traslladar aquesta reivindicació urgent i necessària per als veïns i veïnes del barri de Fenals i totes les persones que ens visiten".