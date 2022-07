L’assemblea extraordinària de l’agrupació de Blanes del PSC va escollir ahir al vespre Jordi Hernández com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals a Blanes, amb un 90% dels vots dels militants assistents a l’assemblea. Hernández obre un nou projecte a Blanes per al PSC, una nova etapa en la qual el partit polític diu que prioritzarà l'impuls al creixement, al progrés i la igualtat d’oportunitats per vincular-los amb el propòsit de reduir l’escletxa social, la millora integral dels barris i l’impuls dels valors mediambientals com a pol de creixement econòmic i d’igualtat social.

El candidat a l’alcaldia de Blanes ha explicat que el seu projecte per a la ciutat vol prestar una atenció especial a la millora de l’estructura urbana i els espais de convivència: “Blanes ha de millorar molt quant a la neteja i la seguretat. Un i altre són valors que serveixen perquè els ciutadans i ciutadanes percebin que la seva ciutat els ofereix garanties de qualitat de vida”. Amb aquest objectiu, Hernández avança que serà necessari fer créixer la plantilla local de policia. El candidat aposta també pel creixement dels espais verds i per la convivència, la dinamització de l’economia, el foment del turisme més enllà de la temporada d’estiu i l’enfortiment d’una xarxa comercial i industrial diversa, que proporcioni prosperitat. Jordi Hernández: “Blanes ha de millorar molt quant a la neteja i la seguretat. Un i altre són valors que serveixen perquè els ciutadans i ciutadanes percebin que la seva ciutat els ofereix garanties de qualitat de vida”. Jordi Hernández afegeix que “Blanes ha de recuperar el concepte de ciutat educadora, en la qual cada projecte tingui en compte les persones, el seu benestar i la seva formació”, a més, també destaca que "el govern municipal de Blanes que formen ERC i Blanes en Comú Podem desprèn símptomes de cansament i ha perdut impuls. Blanes en paga conseqüències evidents". La candidatura del PSC es proposa capgirar aquesta dinàmica a partir dels valors que li són propis: "La candidatura socialista és de canvi, d'estímul a favor de polítiques que el govern municipal, no ha estat capaç de desenvolupar amb èxit. El nostre projecte té l'aval d'aquest propòsit fonamental, però també d'haver estat construït sobre els fonaments del bagatge de governs que hem exercit a la ciutat i del coneixement de la realitat social de la vila que tenim com a grup". El partit socialista conclou dient que "al capdavall, el govern de Blanes és un instrument al servei de la comunitat que aporta solucions no només a la gestió dels recursos i els serveis municipals sinó a les necessitats dels col·lectius i entitats de Blanes que constitueixen la realitat del municipi i en l'impuls del municipi".