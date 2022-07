L'Ajuntament de Blanes s'ha encarregat d'editar els objectes, i avui divendres ha començat a distribuir-lo gratuïtament a través dels establiments comercials que vulguin col·laborar-hi, lliurant-ho de franc als seus clients. L'edició del material és limitada, i en total s'han imprès 20.000 articles aplegats en quatre tipus de productes: vanos, barrets de palla, bosses de roba per anar a comprar i mocadors de coll a l'estil de les colles castelleres i geganteres.

També s'han editat 40.000 adhesius que ja s'estan distribuint, principalment a través de les dependències municipals. Avui divendres s'ha començat a repartir a un sector molt determinat del comerç: els tres mercats que hi ha a Blanes: el del barri de Mas Enlaire, el de Fruites i Verdures del Passeig de Dintre i les Peixateries de la Confraria. Al mercat s'ha repartit únicament un dels quatre articles editats: bosses de roba per anar a comprar.

Distribució equitativa a través dels comerços que vulguin participar

Pel que fa a la resta de material, la distribució es farà de manera igualitària entre els comerços que demanin poder comptar-ne. Per això, s'ha enviat un correu electrònic adreçat als establiments d'arreu de Blanes proposant-los que distribueixin gratuïtament el material de promoció del 50è Concurs de Focs d'Artifici.

La carta, signada pel primer tinent d'alcalde de Promoció de la Ciutat, Comerç Empresa i Turisme, Jordi Urgell, se'ls ha enviat a principis d'aquest mes, i es demana als i les comerciants que enviïn recíprocament un correu de confirmació per indicar si estan o no interessats en la distribució del material. Aquesta setmana s'ha esgotat el termini, i de cara la setmana vinent començarà la distribució entre els establiments que hagin confirmat afirmativament.

La distribució es farà equitativament, és a dir: cada establiment que participi comptarà amb el mateix nombre d'unitats, independentment de la localització geogràfica. Els objectes s'hauran d'anar a recollir a l'organització d'aquesta campanya, el Departament de Promoció de la Ciutat, amb seu a l'antiga Escola SAFA, a l'Avinguda de l'Estació, 43.

Des de l'Ajuntament de Blanes s'indicarà als diferents establiments els dies i hores en què podran anar a recollir el seu material a través d'un correu electrònic, per evitar aglomeracions i esperes innecessàries. Per raons logístiques, els comerciants no podran triar el tipus d'objectes de marxandatge que s'enduran, ja que s'aniran facilitant en funció del moment de la recollida.

D'aquesta manera, el púbic en general que vulgui accedir a algun tipus de material de marxandatge que reprodueixi el logotip del 50è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava hauran d'anar a algun dels mercats i establiments comercials d'arreu del municipi que hagin accedit a distribuir-ho. Es tracta de contribuir a la promoció d'aquesta commemoració tan especial, que des del passat mes de juny ja llueix en forma de banderoles i cartells.