No a la MAT ha reclamat a Europa que actuï davant "els incompliments" de l'Estat amb el ramal dels 400 kV a Riudarenes. La plataforma ha presentat dos escrits davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea on alerta que el projecte incompleix directives comunitàries, i on també recorda que l'executiu estatal ha "desoït" la Proposició No de Llei (PNL) aprovada el 2016 en què el Congrés instava la Moncloa a aturar "immediatament" el ramal aeri de 17 quilòmetres pel mig de les Guilleries. No a la MAT assegura que la gota que ha fet vessar el vas, i que els ha portat a "denunciar la situació a l'àmbit internacional", ha estat la decisió del Ministeri d'incloure tant el ramal com la subestació a la planificació energètica 2022-2026.

El projecte preveu estendre una línia aèria, que sortiria del tram de la MAT Vic-Bescanó, i que tindria 17 quilòmetres i 41 torres. L'Estat ha inclòs la infraestructura dins l'última planificació energètica, que abasta fins al 2026, i situa l'entrada en servei de la línia per a l'any que ve. La plataforma recorda que, ara fa just un any, set eurodiputats catalans de diferents partits van presentar una queixa a la comissària d'Energia, Kadri Simson, reclamant-li que el ramal es derogués perquè era "innecessari". Ara, dotze mesos després, No a la MAT ha entrat dos escrits de denúncia davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea advertint que el projecte incompleix diferents directives comunitàries. En concret, la plataforma subratlla que s'incompleix la directiva d'hàbitats i la d'aus, "en què estan emparades més de 120 espècies i hàbitats". Per això, reclamen a Europa que actuï amb l'objectiu que "s'obri un expedient al govern espanyol". Als seus escrits de queixa, la plataforma també critica que l'executiu espanyol ha "desoït" la PNL aprovada l'any 2016, que van presentar en bloc els diputats gironins d'ERC, ECP, el PSC i el PDC, i en què el Congrés instava l'Estat a paralitzar i derogar el polèmic projecte perquè el consideraven "caduc i obsolet". A més, NO a la MAT també critica que el govern espanyol no ha fet cas "a les resolucions aprovades pel Parlament, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i diversos municipis". "Anacrònic, despòtic i nociu" La plataforma explica que ara, després que el Ministeri hagi donat llum verda a la nova planificació energètica, i que s'hagin "menystingut" les més de 1.700 al·legacions que van presentar contra el ramal, és el moment de "denunciar aquesta situació en l'àmbit internacional". La portaveu de No a la MAT Selva, Diana Bacanu, subratlla que "la ciutadania viu amb consternació que, malgrat mantenir les mobilitzacions massives durant més d’una dècada, malgrat que hi hagi informes tècnics molt concloents dient que no cal i que hi hauria alternatives millors i malgrat aconseguir tots els acords institucionals possibles que insten a la derogació immediata del projecte, el Ministeri inexplicablement encara no ho ha fet i segueix endavant". "A canvi tenen un projecte anacrònic, despòtic i nociu", conclou.