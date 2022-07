L’Ajuntament de Lloret de Mar està ultimant els detalls per presentar un portal que permeti reservar places d’aparcament arreu del municipi, segons va avançar l’emissora municipal Nova Ràdio Lloret. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernández, va confirmar que la voluntat de la iniciativa respon a la voluntat de crear una eina que faciliti la recerca d’aparcament, especialment en els mesos d’estiu quan es multiplica la població a causa del turisme. En aquest sentit, el regidor va insistir que aquesta nova eina permetrà «optimitzar» la circulació i evitar que els cotxes aparquin en espais no habilitats, un episodi que els residents viuen sovint al llarg dels mesos d’estiu, quan hi ha pics elevats d’ocupació al litoral selvatà.

El portal (lloretparking.com), serà fruit d’un acord amb l’empresa Parkimeter i permetrà reservar places dels aparcaments municipals i també de titularitat privada, com els del centre comercial Porta Lloret.