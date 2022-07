El pròxim dijous, 14 de juliol, des de les 10 del matí fins a la una del migdia, al camí de ronda de Blanes es farà una ruta botànica guiada amb inscripció gratuïta de la mà d’experts botànics del Projecte LIFE medCLIFFS.

Tothom que hi assisteixi podrà observar i aprendre a reconèixer espècies de plantes al·lòctones invasores. Un altre dels objectius és explicar com es pot formar part de la Xarxa de Voluntariat del projecte per poder contribuir a la conservació dels penya-segats des de Blanes fins a Portbou.