Fa menys d’un any de les noves eleccions municipals, en diferents partits i agrupacions han començat els moviments per posicionar-se a les llistes que s’aniran configurant. Donant un cop d’ull a informacions publicades pel Diari de Girona i cenyint-me només en l’àmbit de Lloret de Mar i Blanes, els «moviments» de gent que es postulen per formar part dels nous ajuntaments comencen a ser remarcables.

A Lloret, fa uns mesos, l’actual batlle el sr. Jaume Dulsat descartava entrar al nou projecte de Carme Chacón (PDCat) que amb el nom de Centrem pensa presentar candidatures a tots els municipis del Principat. D’altra banda, Junts x Cat descartava oferir encapçalar la llista a Dulsat, promovent un veterà de la política lloretenca com Jordi Martínez. A hores d’ara, almenys pels ciutadans de carrer, és una incògnita saber per on tirarà l’actual alcalde en el cas de voler seguir a peu de canó.

També a Lloret, els «trànsfugues» que el 2020 varen deixar el PSC per constituir-se en «no adscrits» i entrar a l´equip de govern, han anunciat que es passen a Independents per la Selva. Una agrupació que el 2019 ja es va presentar a 15 municipis selvatans aconseguint regidors a municipis com Anglès, Arbúcies, Sta. Coloma de Farners...

Aquesta setmana hem sabut que, molest per no encapçalar la llista del PSC lloretenc, Joan Carles Amaya deixa el partit i potser lideri una candidatura independent. Ho fa criticant que l’escollit per la direcció de la formació, Adrià Lamela, ho hagi estat «a dit».

A Blanes, després d’un primer «moviment», fa uns mesos, deixant la militància de Ciutadans i passant també al grup de «no adscrits», Jose Antonio Morcillo ha anunciat que fitxa pel PP. Com està succeint arreu amb la desbandada dels taronges, la direcció gironina dels populars l’ha rebut amb els braços oberts.

Estic segur que d’aprofundir i documentar-me a fons en el tema, els canvis, transvasaments, desafeccions, «fugides», «arribades», etc que s’han produït, s’estan produint i es produiran, només a la nostra comarca donarien per tres o quatre articles més. No puc -per manca d’informació- però sobretot, no vull valorar ni criticar les actituds personals d’aquells qui canvien de projecte, partit o agrupació.

En política local dono per suposat que la voluntat prioritària de tothom que es postula per governar el seu municipi (encapçalant-lo o des d’una regidoria) ho fa des d’una sincera voluntat de servei als seus veïns.

El que no puc deixar de preguntar-me cada vegada que s’acosten eleccions és per què d’una punyetera vegada no es consensua, es redacta i es vota una nova llei electoral! Una llei que, com a mínim a nivell municipal, contempli un sistema de llistes obertes! Una llei que ens permeti marcar una creu a la casella d’aquells que estiguin a la llista que estiguin, considerem més honestos, més preparats i més treballadors o aquells que han demostrat la seva vàlua en legislatures anteriors.

Als municipis gairebé tothom els coneix. També als trepas o diletants. Amb llistes obertes els uns i als altres s’estalviarien moltes energies, moltes enrabiades i molts dels mals de cap que els suposa intentar situar-se o ressituar-se. I de passada la seva imatge en sortiria reforçada.